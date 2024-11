Amazonov barvni e-bralnik začasno odpovedan

Amazon je preklical lansiranje svojega prvega barvnega e-bralnika Kindle Colorsoft.

Amazonovi bralniki elektronskih knjig Kindle Colorsoft so že v skladiščih spletnega trgovca, a ga prvi kupci v ZDA in Veliki Britaniji ne bodo prejeli 9. oziroma 26. novembra, kot je bilo sprva načrtovano. Glavni razlog za to so resne težave z zaslonom iz barvnega elektronskega papirja, na katerem se na spodnjem delu pojavlja rumenkasta črta. Bralnik je posledično prejel slabe ocene in negativno publiciteto.

Amazonovi predstavniki so uporabnikom sporočili, da pripravljajo programsko posodobitev, ki bo poskusila omiliti težavo z zaslonom. Posodobitev bi lahko bila na voljo v prihodnjih tednih. Analitiki menijo, da je Amazon pohitel z izdajo naprave, da bi prehitel tekmece, kot so Rakuten Kobo, Onyx Boox, Remarkable in Pocketbook, kar je privedlo do pomanjkanja preverjanja kakovosti pred splavitvijo.