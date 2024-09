Amazon ukinja delo od doma

Amazon je pred kratkim sprejel odločitev, da bo svoji delovni sili prekinil možnost hibridnega dela in od januarja 2025 naprej zahteval popolno vrnitev zaposlenih v pisarne za vseh pet delovnih dni v tednu.

Ta poteza je odziv na željo vodstva po povečanju sodelovanja in povezanosti med zaposlenimi, saj verjamejo, da delo v pisarni bolj spodbuja inovacije ter zmanjšuje birokratske ovire, ki naj bi se po mnenju direktorja Andyja Jassyja nakopičile v času dela od doma. Jassy, ki je znan kot skeptik do oddaljenega dela, poudarja, da bo ta sprememba pomagala ohraniti kulturo podjetja, ki si prizadeva za ohranjanje intenzivnosti in inovativnosti, značilne za start-upe, medtem ko podjetje hitro raste.

Vrnitev v pisarne bo zaključila hibridno delo, ki je Amazonovim zaposlenim omogočalo delo od doma dva dni na teden. Odločitev je del večje reorganizacije znotraj podjetja, ki naj bi tudi pripeljala do racionalizacije vodenja in zmanjšanja števila delovnih mest, saj naj bi bili vodje zadolženi za vodenje večjega števila ljudi.

Zaposleni v Amazonu so že v preteklosti izrazili nezadovoljstvo glede spreminjanja pravilnikov o delu na daljavo. Leta 2022 so zaposleni na sedežu podjetja v Seattlu organizirali protest, ko je podjetje omejilo možnost popolnega dela od doma, ki je bila uvedena med pandemijo. Kljub temu je Amazon sprejel odločitev, da zaposlene odpokliče v pisarne, kar je še dodatno poslabšalo napetosti med vodstvom in zaposlenimi. Eden izmed organizatorjev protestov je bil po dogodku odpuščen, kar je sprožilo obtožbe o nepravičnem ravnanju.

Amazon bo omogočil delo od doma le v izjemnih primerih, kot so bolezen otroka ali izredne razmere v gospodinjstvu, kar je bila že praksa pred pandemijo. Poleg tega bo v pisarnah podjetja v ZDA uveden sistem "hot-desking", kjer si bodo zaposleni delili delovne prostore.

Amazonova odločitev o vrnitvi na petdnevno delo v pisarnah se zdi del širšega trenda med nekaterimi velikimi podjetji, ki po pandemiji ponovno poudarjajo prednosti dela v pisarni. Toda strokovnjaki za raziskave področja dela menijo, da ta napoved morda ne kaže na napredek v delovnih politikah.

Po raziskavah se je število dni, ki jih ljudje preživijo v pisarnah, v zadnjem letu stabiliziralo in marsikje rezultati hibridnega dela dajejo dobre rezultate. Strokovnjaki tudi opozarjajo, da obstajajo številna podjetja, ki še naprej širijo možnosti dela na daljavo, vendar ne dobijo tolikšne medijske pozornosti kot tisti, ki ukinjajo hibridne modele dela.