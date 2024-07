Amazon predstavil pametno budilko

Amazon je napovedal najnovejšo različico pametne budilke Echo Spot, ki bo naprodaj za 130 ameriških dolarjev.

Amazon Echo Spot vključuje izboljšan zvok, večji zaslon in nove funkcije za pametni dom. Budilka bo imela 5,5-palčni zaslon, kar je več kot prejšnji model, in izboljšan zvočnik za boljšo kakovost zvoka. Med novimi funkcijami so podpora za direktive Alexa Routines, ki omogočajo prilagojeno avtomatizacijo za različne naloge, kot so zatemnitev luči ali nastavitev termostata ob določenem času. Echo Spot bo prav tako podpirala video klice in prikazovala slike iz spletne storitve Amazon Photos ter omogočala predvajanje videoposnetkov od drugod.

Naročila za pametno budilko Echo Spot bodo odprli 15. julija, prvi kupci pa jo bodo prejeli avgusta.