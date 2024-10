Amazon odgovarja - na nove bralnike Kindle še vedno lahko nalagamo knjige

Amazon zavrača trditve, da na nove Kindle naprave ni več mogoče nameščati knjig mimo uradne knjigarne.

Amazon je v letu 2024 uvedel nekaj sprememb pri nalaganju vsebin na nove bralnike Kindle, ki so povzročile precej ugibanj med uporabniki. Govorice, da nove naprave Kindle ne bodo več omogočale prenosa vsebin prek USB-ja, so vznemirile številne izmed nas. Amazon je z uradnim pojasnilom govorice zavrnil in pojasnil, kaj se je v resnici spremenilo.

Na novih bralnikih Kindle so odstranili podporo za prenos knjig in drugih vsebin iz razdelka My Content & Devices prek povezave USB, ki je bila na voljo na Amazonovi spletni strani. Pri starejših modelih Kindle lahko uporabniki v tem razdelku izberemo knjigo in jo prenesemo na svojo napravo s pomočjo USB kabla, pri novih napravah Kindle iz leta 2024 pa ta možnost ni več na voljo. Uporabniki bomo morali svoje naprave povezati na internet brezžično, vse kupljene vsebine pa bodo tako samodejno prenesene v našo Kindle knjižnico brez uporabe kabla.

Nova generacija Kindle naprav za povezovanje z računalnikom prek USB kabla uporablja protokol MTP (Media Transfer Protocol), ki nekoliko spremeni način dostopa do naprav. Windows uporabniki bodo napravo Kindle še vedno videli kot običajno v Raziskovalcu (File Explorer), kjer jo bodo prepoznali pod imenom Kindle, medtem ko bomo uporabniki računalnikov Mac potrebovali dodatno programsko opremo, kot sta Android File Transfer ali OpenMTP, saj operacijski sistem MacOS privzeto ne podpira protokola MTP.