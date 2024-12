Zreli poslovni mikroračunalniki

Do začetka 80. let je postopno dozorela zmogljivejša vrsta poslovnega mikroračunalnika, ki je po pravilu vključevala disketne ali diskovne pogone in operacijski sistem CP/M. Vrhunec med domačimi mikroračunalniki te vrste predstavljata Partner podjetja Iskra Delta in nova osebna različica Dialoga, ki so jo za Gorenje razvili na Fakulteti za elektrotehniko.

Zmogljivosti zgodnjih poslovnih mikroračunalnikov so bile majhne, primerljive zmogljivostim hišnih računalnikov. Šele nov tip magnetnih nosilcev z neposrednim dostopom do podatkov (Random access) je omogočil nastanek uporabnejših in dražjih poslovnih mikroračunalnikov. Do konca 70. so se ti že jasno razločili od preprostejših hišnih mikroračunalnikov. Zelo pogosto so uporabljali različice mikroprocesorja Zilog Z80. Zmogljivosti za neposredni dostop do podatkov so najprej zagotovili veliki disketni pogoni, nato pa še novi winchesterski diskovni pogoni, zelo podobni današnjim trdim diskom. Ti so že uporabljali manjše magnetne plošče in vgrajene mikrokrmilnike, zato so bili primerni za uporabo v mikroračunalnikih. Njihova običajna velikost je bila na začetku 80. nekje od 5 do 20 MB.

