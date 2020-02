Zeleni od zavisti

NVIDIA oziroma invidia je latinska beseda za zavist. Proizvajalec grafičnih čipov je ime izbral po tehtnem premisleku in skozi bogato zgodovino izkoriščal njegov pomen. Vseskozi se je zavedal svoje moči in tekmece spravljal ob živce. Vse povesta že logotip podjetja in uradna barva, ki je zelena. Če jo povežemo z nazivom podjetja, je jasno, na koga so merili trije prijatelji, ko so spočeli zgodbo, ki je spremenila razvoj računalništva v 21. stoletju.

Leta 1993 so Chris Malachowsky, Curtis Priem in Jen-Hsun Huang v restavraciji v zakotnem delu San Joseja pili nezdrave količine kave in jedli omleto s klobaso, ko so dobili idejo, ki je spremenila razvoj računalništva v 21. stoletju. Postavili so temelje podjetju, ki je kasneje izdelovalo čipe za hitrejšo in bolj resnično grafiko v igrah. V tistem času tržišča s tovrstno strojno opremo ni bilo, a prijatelji so slutili, da prihaja val, ki bo spremenil vse. Malachovsky je njihovo videnje prihodnosti leta kasneje primerjal z deskarji, kjer ti v Kaliforniji dva dni po hudi nevihti na Japonskem čakajo na prihajajoči val. Ker vedo, da pride! Val, ki so ga neumorni pivci kave slutili, je bil obris trga ločenih grafičnih procesnih enot.

