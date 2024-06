Združljivost s preteklostjo

Da nova koda temelji na desetletja stari, ni zgolj oguljen stavek, temveč nujno potrebna značilnost. Novi in stari sistemi morajo biti sposobni komunicirati, za kar je često edina možnost, da pri gradnji novih sistemov namerno upoštevamo delovanje starih, vključno s hrošči in z nelogičnostmi. Združljivost za nazaj prežema vse pore razvoja računalniške opreme, občasno pa pokuka izpod pokrova do končnega uporabnika.

Da leto 1900 ni bilo prestopno, se danes učijo že v osnovni šoli in tudi sredi 80. let prejšnjega stoletja je bilo to splošno znano dejstvo. Ko so leta 45 pred našim štetjem uvedli julijanski koledar, je imelo vsako četrto leto dan več, s čimer so upoštevali, da Zemlja okrog Sonca potuje nekoliko dlje kot 365 dni. Sončno leto traja 365,2422 dneva, zato se je zdel četrtinski približek dovolj dober za dogledno prihodnost. Tako je bilo tudi poldrugo tisočletje, vse do leta 1582, ko se je nabralo za 10 dni napake. Tedaj je 4. oktobru 1582 sledil 15. oktober, hkrati pa so koledar malce spremenili. Okrogla leta, ki se končajo z dvema ničlama (1700, 1800, 1900) ne bodo več prestopna, razen če so deljiva tudi s 400 (1600, 2000). S tem so v 400 letih odstranili tri prestopne dni in takšen koledar bo verno sledil plesu Zemlje še tisočletja.

