Test Samsung Galaxy S20+ - Najbolj uravnotežen med dvajsetkami

Samsung nove modele svoje vrhunske serije Galaxy S predstavi vsako leto, le vsako drugo leto pa smo deležni res večjega napredka. Pri letošnjem, sicer »lihem« letu, je novosti vseeno kar nekaj.

Pisali smo že o vrhunskem modelu Galaxy S20 Ultra, ki smo ga za nekaj ur imeli v rokah še pred uradno predstavitvijo in zaključili, da gre za vrhunski pametni telefon, ki premore tudi vrhunsko ceno. Omenili smo še, da je telefon precej debel, težak in dokaj neroden. No, model S20+, ki smo ga preizkusili tokrat, je stopnico nižje. Stopnico nižje po ceni, debelini in masi, po zmogljivostih pa v resnici ne odstopa prav veliko.

