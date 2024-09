Telegram nikdar ni bil varen

O komunikacijski aplikaciji/platformi Telegram se je pretekli mesec veliko govorilo zaradi aretacije njegovega soustanovitelja in direktorja Pavla Durova v Franciji. Kaj točno je Telegram in v čem se razlikuje od drugih podobnih platform?

Telegram sta brata Pavel in Nikolaj Durov ustanovila leta 2013, k avri komunikacijske varnosti pa je prispeval Pavlov odhod iz Rusije leto pozneje. Že leta 2006 sta ustanovila tudi rusko družbeno omrežje VKontakte (»ruski Facebook«), ki še danes sodi med najpopularnejše strani na ruskem delu interneta. Stran je imela do leta 2014 že precej široko paleto lastnikov, nato pa je Pavel Durov v ne povem pojasnjenih okoliščinah kot direktor odstopil. Odstopno izjavo je sprva označil kot prvoaprilsko potegavščino, a je moral konec meseca vseeno oditi. Trdil je, da si je podjetje podredil ruski predsednik Putin, sam pa da državi (Rusiji) ni želel predati podatkov o uporabnikih, zato je raje odšel. Durov je kmalu zatem zapustil tudi državo in Telegram je v očeh javnosti postal eden od stebrov upora proti ruskim oblastem, čeprav tega ni nikoli izrecno trdil ali počel.

Zakup člankov