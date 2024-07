Tajvanski Pegaz

Konec 80. let prejšnjega stoletja so štirje inženirji podjetja Acer, T. H. Tung, Ted Hsu, Wayne Hsieh in M. T. Liao, v kavarni razglabljali o ustanovitvi lastnega podjetja za proizvodnjo strojne opreme. Postopoma se je ta zamisel spremenila v resničnost in 2. aprila 1989 je bila ustanovljena družba Asus, katere ime izhaja iz besede Pegasus, imena krilatega konja iz grške mitologije, ki simbolizira ustvarjalnost, moč in čistost. To so vrednote, ki jih podjetje goji že od samega začetka in tudi danes.

Leta 1989 je Tajvan že proizvajal komponente za hitro rastočo industrijo osebnih računalnikov, vendar je bil to zelo konkurenčen posel. Komponente so bile proizvedene za peščico proizvajalcev osebnih računalnikov, ki so prevladovali na trgu, medtem ko se je tajvanska računalniška industrija šele borila za svoj preboj. Intel je namreč hitro dobavljal inženirske prototipe svojih najnovejših procesorjev zgolj uveljavljenim računalniškim podjetjem, medtem ko so morali tajvanski proizvajalci osebnih računalnikov in komponent na vzorce pogosto čakati celo šest mesecev. Pri oblikovanju matične plošče za nov procesor pa je bila šestmesečna zamuda praktično enakovredna šestletni.

Zakup člankov