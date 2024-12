S telefonom na koncert

Profesionalni posnetki s koncertov oziroma njihovih prenosov se lahko znajdejo tudi na albumih, medtem ko so videoposnetki obiskovalcev s telefoni zgolj potrata časa. Posnetek je tako poln hrupa, da je kasnejše poslušanje naporno za ušesa in okolico. A dandanes so tudi ti amaterski posnetki bistveno boljši kot pred desetletji. Ne zaradi amaterjev, temveč proizvajalcev pametnih telefonov. To je tudi razlog, da lahko po telefonu govorite v hrupni množici.

V pisarni imam računalnik priključen na UPS, ki začne ob izpadu napajanja prav nadležno in nezgrešljivo piskati. Nedavno je zaradi okvare na napajalniku sosednjega računalnika, ki je povezan na isto napajalno linijo, izpadla celotna linija. UPS je začel presunljivo piskati, medtem ko sem bil več kilometrov stran.

Zakup člankov