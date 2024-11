Polnoletni iphone

Leto je naokoli in Apple nas spet obdaruje z nadgradnjami svojih naprav in operacijskih sistemov zanje. Med drugim smo deležni posodobitve mobilnega sistema iOS, ki na telefone iPhone in tablice iPad prinaša prenovljene zaslone, izboljšano nadzorno središče, gesla in kup priloženih aplikacij. Operacijski sistem iOS 18 je pripravljen tudi na pohod umetne inteligence »Apple Intelligence«, ki naj bi nas razvajala nekoliko kasneje. Ker je večina novih zmožnosti precej skrita, jih zbezljamo skupaj na plan.

Vsaka večja posodobitev operacijskega sistema iOS pusti za sabo nekaj modelov telefonov iPhone. Tokrat sta nesrečneža telefona iPhone 8 in X, ki bosta za vedno ostala na prejšnji različici Applovega mobilnega sistema. Novejši si nadgradnjo privoščijo z obiskom nastavitev Settings / General / Software Update. Medtem ko bo zadnja različica trenutno nameščenega sistema na voljo na vrhu seznama posodobitev, najdemo iOS 18 na dnu zaslona, ki se nam prikaže. Po potrditvi svoje odločitve se začne sistem nalagati in pripravljati na namestitev. Ves postopek je avtomatiziran, tako da nam ne preostane drugega, kot da počakamo na njegov konec. Opomniti velja, da je med posodabljanjem telefon iPhone priporočljivo priklopiti na električno omrežje.

