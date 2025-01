Od preprostega pripomočka do nepogrešljivega orodja

Applova digitalna beležnica »Notes« je od svojih skromnih začetkov aplikacije z estetsko podobo pravega papirja zrasla v robustno in funkcionalno orodje za beleženje. Njen uspeh temelji na počasnem in stalnem razvoju funkcionalnosti, ki zadovoljujejo raznolike potrebe uporabnikov. Z vsako novo posodobitvijo iOS in macOS pridobiva edinstvene zmožnosti ter ohranja brezhibno integracijo z drugimi Applovimi storitvami in napravami.

Applov Notes podpira tako tipkane kot ročno pisane zapiske. Zadnjim je namenjena zmožnost dodajanja dodajanje črt ali mreže, ki izboljša berljivost zapiskov. Na odprtem zapisku, skici ali risbi izberemo ikono treh pik v zgornjem desnem kotu zaslona ter uporabimo možnost Lines & Grids. Prikažejo se nam različni stili, med katerimi izberemo tistega, ki ustreza našim potrebam. Izbrani slog nastavimo za privzetega v sistemskih nastavitvah naprave Settings / Apps / Notes / Viewing / Lines & Grids. S prilagoditvijo privzetih nastavitev za nove zapiske si zagotovimo doslednost in enostavnost urejanja vseh svojih beležk. Zunaj aplikacije po želji prilagodimo tudi začetno oblikovanje zapiskov. Privzeto beležke na začetku uporabijo veliko pisavo (Title). Če jo želimo spremeniti, uporabimo nastavitev Settings / Apps / Notes / Viewing / New Notes Start With.

Zakup člankov