Mala šola ravnanja z USB-ključki

Nepogrešljivi del opreme slehernega računalniškega navdušenca je hkrati največkrat zelo zapostavljena strojna oprema. USB-ključki so potrošna roba, ki jo ob okvari ter drugih težavah običajno takoj zamenjamo. Vseeno se lahko potrudimo in jim z nekaterimi ukrepi podaljšamo življenje, za kar nam bosta hvaležna tako denarnica kot domači planet.

V nasprotju z večino tehnoloških izdelkov so USB-ključki poceni in jih je enostavno zamenjati. Model z veliko kapaciteto lahko kupimo za manj kot deset evrov, ga priključimo neposredno v računalnik in uporabljamo brez potrebe po dodatnih nastavitvah. Kljub temu ni nič manj neprijetno, ko prenosni pogon preneha pravilno delovati. Na njem so lahko pomembne datoteke ali pa je to edina naprava za shranjevanje, ki jo imamo trenutno pri roki.

Zakup člankov