Lokalna umetna inteligenca

Microsoft (s partnerji) po vseh kanalih oznanja, da je doba osebnih računalnikov z umetno inteligenco zdaj, čisto zares, tu. Prvi procesor, ki je po Microsoftovih kriterijih dovolj zmogljiv, da to zmore, je Qualcomm Snapdragon X (v različicah Plus in Elite). Premore namreč namensko enoto NPU Hexagon s procesiranjem 45 TOPS (bilijonov operacij na sekundo).

Spomnimo, rešitve Copilot se trenutno izvajajo skoraj v celoti v oblaku. To ustvari precejšen časovni zamik, ki sicer ni moteč pri večjih opravilih, ni pa idealen za manjša. Dodajanje zmogljivosti lokalnega procesiranja umetne inteligence (sodobni termin bi bil lahko »procesiranje na internetnem robu«) bi ta časovni zamik zmanjšalo, hkrati pa bi potencialno izboljšalo zmogljivost in seveda – uporabnikovo zasebnost.

