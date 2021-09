Kako je Apple hotel vohljati po fotografijah

Avgusta je Apple dvignil veliko prahu z napovedjo, da bo v boju proti otroški pornografiji začel »skenirati« fotografije na telefonih. Strokovnjaki so kmalu razstavili Applov algoritem in pokazali, da je slabši od obstoječih rešitev. Apple je moral stopiti korak nazaj in septembra sporočiti, da za zdaj še ne bo vohljal po telefonih.

Moderna tehnologija za komuniciranje prek interneta ima problem. Uporabljamo jo ljudje, kar neobhodno pomeni, da jo bo neki manjši del ljudi poskušal izrabiti za nezakonita dejanja. Pravzaprav problem ni omejen na moderno tehnologijo, saj lahko tudi pištole, analogne kamere ali avtomobile enako zlorabimo.

