Kako do kariere v IT

Minili so časi, ko smo se izučili za določen poklic ter v njem vztrajali vse življenje. Danes pogoste menjave službe niso nič posebnega, vedno pogosteje pa se srečujemo tudi z menjavami karierne poti. Kako se lotiti kariere v IT, če v njej nismo domači?

Poklici v IT so privlačni, v vzponu zaradi vedno večjih potreb in s tem dobrih plač in, seveda, zaradi zanimivosti samega poklica. Marsikdo se zato odloči za pozen vstop v svet računalnikov, tak korak pa v resnici ni zapleten. Gradivo in znanje imamo danes dostopno povsod, za delo v IT-sektorju tudi ne potrebujemo nobene formalne izobrazbe in nobenih strokovnih izpitov, nobenih certifikatov. Potrebujemo le znanje. In kot rečeno, delovnih mest je ogromno, plače so zadovoljivo dobre, delovni pogoji pa boljši kot marsikje drugje.

Zakup člankov