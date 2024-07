GPT-4o za slehernika

Naslednik legendarnega GPT-3.5, ki smo ga dobili v ChatGPT, je star že leto dni, a je bil doslej plačljiv. GPT-4 pa je zdaj dobil svojega naslednika GPT-4o, ki je podobno sposoben, a nekoliko hitrejši, cenejši in večmodalen. Ker je v omejenih količinah od letošnjega maja na voljo tudi za brezplačne uporabnike, smo ga seveda preizkusili.

Čeprav je GPT-4 na voljo že dobro leto dni, je velikanski del uporabnikov še vedno vztrajal pri starejši in šibkejši različici GPT-3.5. Če niso bili pripravljeni seči v žep, druge možnosti – skorajda – niso imeli, ker je bil GPT-4 na voljo le v naročniški izdaji. Obvoz okrog te omejitve je bila uporaba Microsoftovega Binga, ki je imel brezplačen dostop do GPT-4. Microsoft je pač v OpenAI vložil veliko denarja, saj je že leta 2019 prispeval prvo milijardo dolarjev, kasneje pa še 12, zato mu je to prineslo tudi dostop do njegovih tehnologij.

