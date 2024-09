Digitalizacija izobraževanja s človeško zavoro

Uvajanje digitalne tehnologije je povzročilo številne spremembe v izobraževanju in učenju, vendar ali res lahko trdimo, da je tehnologija korenito spremenila izobraževanje?

Med pandemijo so orodja za učenje na daljavo, večina jih je delovala prek interneta, v nekaterih državah pa so vpregli tudi radio in televizijo, pokazala, kako koristna in potrebna so lahko. Razkrila pa so tudi svoje meje oziroma omejitve. Dejansko je to obdobje izpostavilo globoko zakoreninjeno težnjo, da bi tehnološke rešitve videli kot univerzalno orodje, primerno za vse situacije v šolstvu. Vendarle pa ne gre za neizogibno obliko napredka, razlikovati je treba med orodjem in rešitvijo, med sredstvom in ciljem. Zdi se, da so kratko- in dolgoročni stroški uporabe digitalne tehnologije v izobraževanju močno podcenjeni. Poleg tega tudi digitalizacija šolstva globalno še bolj razdvaja države – na razvite in manj razvite.

Zakup člankov