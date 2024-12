Brez Applove inteligence

Spet se je zgodilo, da v Evropi ključna tehnološka novost zamuja, potem ko spočetka ni bilo gotovo, da jo bomo sploh dobili. Čeprav Apple krivi evropsko zakonodajo, ki da je preveč nepredvidljiva, krivda ni le na eni strani. Apple je tehnološki velikan, kar v Evropi prinaša strožji nadzor in več obveznosti. Če gre verjeti zadnjim napovedim, bo zamuda zgolj polletna.

Razlike med Evropo in drugimi deli sveta so navkljub globalizaciji znatne, predvsem pa mnogotere in razlogi zanje zelo različni. Nekako smo se že navadili, da na področju računalništva in tehnologije izdelki na staro celine prispejo z zamudo, včasih pa kakšnega modela sploh ni. Pri tem ne gre za nastrojenost proti Evropi, temveč preprosto dejstvo, da morajo tehnološki velikani nekje začeti. To se bo seveda zgodilo na domačem trgu, ki je zanje pretežno Severna Amerika, neredko zgolj ZDA. Sčasoma potem izdelki pricurljajo na druge trge, med katerimi je tudi Evropa.

