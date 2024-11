Bogata sporočila

Že poldrugo desetletje obstaja naslednik legendarnih smsov, ki ima manj spevno kratico RCS. Aktualna različica 2.7, ki je izšla letošnjega junija, podpira praktično vse, kar ima zaprta konkurenca v obliki aplikacij za hipno sporočanje. Da pa bo lahko resnično nadomestila smse, jo morajo podpreti še operaterji in proizvajalci telefonov. Nedavno je to storil še zadnji velikan, zato je RCS zdaj nared za prevzem prestola.

Že spet se je zgodilo, da Apple piše standarde ali vsaj določa, kdaj se bodo zares začeli uporabljati. V najnovejši inačici svojega mobilnega operacijskega sistema iOS 18 so končno podprli standard za pošiljanje sporočil RCS (Rich Communication Services), ki predstavlja naslednika tri desetletja starega SMS. Čeprav RCS ni zares nov – prve specifikacije smo dobili že leta 2008, univerzalne specifikacije pa osem let pozneje –, do danes še vedno ni postal samoumeven. Šele zdaj naj bi se to spremenilo, pa čeprav je Google že od leta 2019 zagovarjal univerzalno implementacijo in podporo tudi integriral v privzeto aplikacijo za Android. Formalno je RCS podprt že od Androida 5.0. Apple je ves ta čas za komunikacijo med uporabniki iphonov uporabljal zaprti standard iMessage, s širnim svetom pa so komunicirali z antičnimi smsi (Short Message System). V iOS 18 se je to spremenilo.

