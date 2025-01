Aplikacija ali datoteka za Excel?

Letos je začel veljati novi plačni sistem v javnem sektorju, ki je povzročil obilico dela. Približno 200 tisoč javnim uslužbencem je bilo treba izračunati nove plače. Da ne bi stotine kadrovskih služb tavalo v temi in izumljalo tople vode, je ministrstvo za javno upravo pripravilo posebno »aplikacijo«. Pogledali smo pod pokrov in – zavzdihnili.

Ena največjih slovenskih administrativnih živali je sistem javnega sektorja, v katerem je plačni del še posebej pomemben in kompleksen. Do konca lanskega leta ga je urejal Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), januarja pa je začel veljati Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS). Ta nima le daljšega imena in dvakrat več členov, temveč prinaša tudi novo plačno lestvico, novo razporeditev delovnih mest v plačne razrede in, to je bil eden izmed glavnih ciljev, višje plače. Sprememb je seveda še cel kup, a za ta prispevek niso bistvene.

