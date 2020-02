Alcatel 1X, 1S in 3

Vsake toliko je dobro naenkrat dobiti v roke četo telefonov istega proizvajalca in za nazaj izpolniti preglednico, ki so jo sestavili prodajniki tega podjetja. Alcatel (ta je v lasti kitajskega giganta TCL) poskuša s tremi telefoni zapolniti najcenejši del trga in začne z modelom Alcatel 1X, ki stane 100 EUR. To so tisti telefoni, ki jih kupujemo babicam, nato pa upamo, da so dovolj dobri, da nas ne bodo nenehno klicale za podporo.

Model 1X pač ni dovolj dober. Dva gigabajta pomnilnika in štirijedrni Mediatekov procesor sta enostavno premalo za Android 8.1, ki je na srečo zelo malo predrugačen. Zaslon je 5,5-palčni LCD, ki je soliden, a ne dovolj svetel za udobno uporabo zunaj.

Seveda je telefon plastičen, a ima zadnja stranica grobo teksturo in daje malo bolj »nobel« občutek, a ne daje upanja, da bi na dolgi rok zdržala brez praske.

Fotoaparat je slab, a česa drugega za tak denar ni pričakovati. Odsotnost bralnika prstnih odtisov in stara vtičnica microUSB pa sta dovolj, da na ta telefon pozabimo.

Naslednji Alcatelov nizkocenovnik je model Alcatel 1S, ki v primerjavi z 1X doda še štiri jedra, tako da ga žene osem jeder 1,6 GHz. Ta so seveda varčne sorte, a s tremi gigabajti pomnilnika Android bolje krmilijo. Ta je tokrat devete različice, a so vseeno prisotne upočasnjene animacije in operacijski sistem je ravno dovolj preoblečen, da je Alcatel dodal še svojo galerijo za slike. To je včasih že dovolj, da zmede uporabnika, saj bi bil Google Photos, ki je vgrajen v Android, povsem dovolj. Odveč je, da mora uporabnik ugibati, kje vse so slike oziroma zakaj so na dveh mestih.

Model 1S doda še bralnik prstnih odtisov in tistemu v 1X zelo podoben fotoaparat, ki ni dorasel modernim standardom. Zaslon ima enak kot 1X in prav tako se polni prek zastarele vtičnice microUSB.

Zadnji v trojici je Alcatel 3, ki se prav tako polni prek microUSB in ne vhoda USB C. To ob koncu leta 2019 enostavno ni več sprejemljivo, ker gre za telefon, ki bi znal ostati v uporabi nekaj časa. Uporabnik bi bil vezan na kable microUSB, medtem ko je šla večina industrije na USB C. Da, tudi poceni telefoni so začeli prehajati na USB C in izgovorov ni več.

Sicer pa ima Alcatel 3 največji zaslon (6 palcev) med trojico, ta ima celo malce višjo ločljivost – 1.560 × 720 pik. Tudi procesorska enota je spodoben Qualcommov osemjedrni procesor, sestavljen iz varčnih jeder A53. Potem so tu še trije gigabajti pomnilnika in 32 GB shrambe v spregi z Androidom 9, ki je celo malo manj oblečen kot na ostalih dveh telefonih.

Na zadnji strani je bralnik prstnih odtisov in zadnja stranica je iz boljše plastike, ki pa ni mat in je magnet za prstne odtise. Fotoaparat je žal enako slab kot pri zgoraj omenjenih bratih, a ima malo boljšo sprednjo kamero.

Vsi trije telefoni imajo okoli 3000 mAh velike baterije, kar je dovolj, da z lahkoto pridemo čez dan. Sploh zato, ker procesorji in zasloni niso med najbolj požrešnimi.

Alcatel 3 je med to trojico najboljši telefon, to pa je tudi edini naslov, ki ga zasluži. Za okoli 200 EUR dobimo drugje telefone Android One, ki jih polni USB C, imajo boljše procesorje, so bolje narejeni in v škatli dodajo ovitek ter slušalke. Te (zelo slabe) ima v paketu le Alcatel 3. Kralj poceni telefonov tako ostaja Xiaomi Mi A3, ki mu je na nemškem Amazonu cena upadla že pod 200 EUR.

Alcatel 1X 2019

Hitrost delovanja: 5,5

Kakovost izdelave: 6

Prodaja: Spletne trgovine.

Cena: 100 EUR

Za: Poceni.

Proti: Vse.

Alcatel 1S 2019

Hitrost delovanja: 6,5

Kakovost izdelave: 7

Prodaja: Spletne trgovine.

Cena: 130 EUR

Za: Bralnik prstnih odtisov.

Proti: Še vedno strojno podhranjen.

Alcatel 3 2019

Hitrost delovanja: 7

Kakovost izdelave: 7

Prodaja: Spletne trgovine.

Cena: 180 EUR

Za: Bralnik, procesor …

Proti: … ki je še vedno podhranjen, microUSB.