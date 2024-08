Zoom omogoča milijon sogovornikov naenkrat

Zoom je sporočil, da lahko njihovi spletni seminarji zdaj podpirajo do milijon udeležencev hkrati.

Novo zmožnost so pri Zoomu uvedli, ker so različne politične skupine uporabljale platformo za zbiranje sredstev za volilno kampanjo podpredsednice Kamale Harris, pri čemer so gostili klice s stotisočimi ljudmi, a so jih želeli še več. Zoom zdaj ponuja različne nivoje, ki omogočajo velika srečanja, z maksimalno kapaciteto od 10.000 do enega milijona udeležencev. Čeprav so bili ti veliki dogodki nedavno uporabljeni za politične namene, Zoom vidi prihodnost, kjer bodo tovrstni dogodki postali pogosti v podjetniškem, zabavnem in javnem sektorju. Prireditelji lahko nove zmogljivosti uporabijo za virtualna srečanja z oboževalci ali druge vrste velikih dogodkov.

Tovrstna usluga seveda ni poceni, enkratni seminar za milijon ljudi na Zoomu stane 100.000 ameriških dolarjev.