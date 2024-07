Zložljiva Samsungova prvaka posnemata Galaxy S24

Samsung je predstavil nova modela telefonov Galaxy Z Fold 6 in Z Flip 6, ki prinašata strojne, programske in oblikovne izboljšave glede na predhodnika.

Samsung Galaxy Z Flip 6 ima večjo baterijo (4000 mAh) in nove kamere, vključno s 50 MP glavno kamero in 12 MP ultraširokokotno kamero, ki omogočata boljšo kakovost fotografij. Osrednji zaslon je svetlejši, zunanji pa omogoča več možnosti za lebdeče pripomočke, ki povečujejo uporabnost brez odpiranja telefona. Novi način samodejnega približevanja in oddaljevanja glede na število oseb v kadru olajša fotografiranje skupin.

Z Fold 6 je lažji od predhodnika (239 gramov) in ima širši zunanji zaslon (6,3 palca) za boljši izkušnji gledanja filmov in tipkanja. Povečana parna komora zagotavlja boljšo zmogljivost pri igranju iger. Okvirja obeh modelov sta narejena iz okrepljenega aluminija, ki zagotavlja trpežnost. Program Z Assurance (za zdaj le v ZDA) omogoča brezplačno zamenjavo tovarniško nameščenega zaščitnega stekla, kar povečuje brezskrbnost uporabnikov glede trajnosti zaslona. Oba modela imata zmožnosti umetne inteligence, ki so jih Korejci predstavili z modelom Galaxy S24.

Telefona Galaxy Z Fold 6 in Z Flip 6, ki uporabljata za Samsung prilagojeno čipovje Snapdragon 8 Gen in imata sedem let podpore za OS ter varnostne posodobitve, je že mogoče naročiti, medtem ko se redna prodaja začne 24. julija pri cenovnih postavkah 2000 in 1200 evrov.