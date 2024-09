Objavljeno: 20.9.2024 11:00

ZDA želijo nazaj programske patente

Pred desetimi leti je ameriško vrhovno sodišče odločilo, da izvajanje obstoječega procesa na računalniku ne predstavlja izuma, ki bi ga bilo možno patentirati. V praksi je to pomenilo konec programskih patentov, saj matematičnih algoritmov tako ali tako ni možno patentirati.

A to se utegne spremeniti, saj sta v parlamentarnem postopku dva zakona, ki bi to odločitev razveljavila. Gre za zakona PERA (Patent Eligibility Restoration Act) in PREVAIL (Promoting and Respecting Economically Vital American Innovation Leadership), ki želita ponovno vrniti patente programske opreme in idej. PERA bi odpravil številne v sodni praksi vzpostavljene izjeme, česa ni možno patentirati. Še vedno sicer ne bo možno patentirati nekega običajnega postopka zgolj zato, ker se izvaja na računalniku – denimo kakšnih računovodskih postopkov – a programski patenti bi bili spet možni.

Zakona se nanašata tudi na patentiranje genetskega materiala. Lani je vrhovno sodišče odločilo, da genomov ljudi in drugih živih bitij, ki se pojavljajo v naravnih vrstah v divjini, ni možno patentirati. To na primer vključuje škodljiva gena BRCA1 in BRCA2, ki sta povezana z razvojem raka na dojkah in jajčnikih. Ker sta gena prisotna v naravnem okolju, ju ni možno patentirati, niti na primer postopkov, ki vključujejo njuno izolacijo ali dokazovanje. Nova zakona bi omogočila tudi tovrstno patentiranje.

Electronic Frontier Foundation (EFF) je spremembe označila kot velikansko darilo za patente trole in odvetnike, ki bodo mastno služili brez prispevka k razvoju.