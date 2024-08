ZDA z načrtom za ceste, na katerih bodo avtomobili komunicirali med seboj

Ministrstvo za promet ZDA je predstavilo nacionalni načrt za varnost na cestah, ki bo omogočil, da bodo avtomobili med seboj komunicirali.

Cilj načrta za varnost v prometu je zmanjšanje števila smrtnih žrtev in hudih poškodb na ameriških cestah. Tehnologija V2X bo omogočala vozilom komunikacijo z drugimi vozili, pešci, kolesarji in cestno infrastrukturo, s čimer bodo lahko delili informacije, kot so položaj, hitrost in razmere na cesti, kar bo pomagalo preprečiti nesreče, zlasti v slabih vidnih pogojih. Načrt vključuje uvedbo te tehnologije po celotnem nacionalnem cestnem sistemu do leta 2036. V krajšem roku, do leta 2028, pa naj bi bila tehnologija V2X nameščena na 20 % nacionalnega cestnega sistema in 25 % signaliziranih križišč v večjih metropolitanskih območjih.

Čeprav obstajajo pomisleki glede kibernetske varnosti in stroškov, ima V2X potencial, da prepreči na tisoče smrti in resnih poškodb. Ministrstvo za promet ZDA vidi v tej tehnologiji pomemben korak k povečanju varnosti na cestah.