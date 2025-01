Objavljeno: 8.1.2025 07:00

ZDA: Tencent sodeluje s kitajsko vojsko

ZDA so posodobile seznam podjetij, za katera predpostavljajo, da sodelujejo s kitajsko vojsko in so zato grožnja za nacionalno varnost. Na njem sta se znašla tudi Tencent in proizvajalec baterij CATL.

Uvrstitev na seznam sicer ne prinaša takojšnjih posledic, so pa ta podjetja pod drobnogledom in jih kaj hitro doletijo sankcije. Na seznamu, ki se uradno imenuje Sekcija 1260H in ga pripravlja obrambno ministrstvo, je že 134 podjetij. Nekatera trdijo, da označbe ne držijo, med njimi sta tudi Tencent in CATL, ki zanikata sodelovanje s kitajsko vojsko.

Ob tem Tencent, ki razvija aplikacijo WeChat, poudarja, da uvrstitev na seznam nikakor ne vpliva njihovo poslovanje. Minuli mesec sta se na seznamu našla tudi proizvajalec letalnikov DJI in proizvajalec tehnologije lidar Hesai, ki sta nato Pentagon tožila, a sta še vedno na seznamu.