Objavljeno: 15.1.2025 05:00

ZDA bodo odrejale, kdo sme kupovati čipe za umetno inteligenco

Navajeni smo že, da ZDA z izvoznimi omejitvami določajo, kdo sme in kdo ne sme kupovati izdelkov ameriške izdelave, pri čemer zadostuje že, če vsebujejo ameriške komponente. Strateško pomembni so napredni čipi za umetno inteligenco, zato so v ZDA sprejeli pravila o strogih omejitvah izvoza. Le 18 držav na svetu jih bo lahko neomejeno kupovali, med njimi pa Slovenije ni.

Svet so namreč razdelili v tri skupine. V prvi skupini so tesni zavezniki, kjer omejitve ne bo. To so Avstralija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Kanada, Nemčija, Irska, Italija, Japonska, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Južna Koreja, Španija, Švedska, Velika Britanija in Tajvan. V drugi skupini so države, kjer so omejitve sorazmerno blage, med njimi pa je tudi Slovenija. V teh državah bo letno dovoljeno uvoziti 50.000 čipov, ob sklenitvi posebnega sporazuma z ZDA pa do 100.000. Posamezne izjeme bodo veljale za univerze, inštitute, šole in druge kupce, ki bodo uvozili manj kot 1700 čipov. Prav tako so izvzeta ameriška podjetja, ki postavljajo podatkovne centre v tujini, dasiravno so omejena na 25 odstotkov vse računske moči – glavnina bo vendarle morala biti v zelenih državah.

V tretji kategoriji so na primer Rusija, Iran, Kitajska in nekatere druge države, kjer bo uvoz prepovedan. Navedene omejitve so sicer pavšalne, saj obstaja še nekaj posebnih možnosti, a v osnovi želijo v ZDA omejiti, koliko čipov lahko tujina kupi. Sami pravijo, da je to nujno za nacionalno varnost. Nvidia kot glavni proizvajalec pa se s tem globoko ne strinja in je potezo že označila kot škodljivo za gospodarstvo in pogubno za konkurenčnost. Nato pa so – gotovo oportuno – pohvalili prihajajočega predsednika Donalda Trumpa. Od njega pričakujejo preklica ukrepa.