Objavljeno: 11.6.2024 05:00

Zakaj je Birmingham zaradi menjave informacijskega sistema skoraj bankrotiral

Lani smo poročali, da je birminghamska mestna uprava tik pred razglasitvijo plačilne nesposobnosti, k čemur je pomembno prispevala tudi katastrofalna migracija s SAP-a na Oracle. Novo programsko okolje, ki je zaživelo aprila 2022, je davkoplačevalce stalo več kot 100 milijonov funtov, ker je bil projekt upravljan katastrofalno.

Za zamenjavo so se odločili leta 2018. SAP-ov informacijski sistem so želeli zamenjati z novim, ki temelji na Oraclovi opremi, kar bi po prvotnih ocenah moralo stati okrog 20 milijonov funtov. A nato je šlo narobe vse, kar je lahko šlo, tako da je septembra 2023 Birmingham zamrznil kakršnekoli izdatke.

Kaj je šlo tako zelo narobe in kako se je lahko projekt podražil za petkrat? Ključni problem je bilo trmoglavljenje pristojnih. Ti so na vsak način želeli sistem vzpostaviti do aprila 2022, ne glede na stanje in potek prehoda. Ko so junija 2023 v poročilu navajali številne pomanjkljivosti sistema, ki so vplivale na vsakodnevno poslovanje, je bilo kmalu jasno, da so bile znane že pred 14 meseci ob zagonu sistema. Posebej velike težave je povzročalo nedelovanje sistema za finančne analize, zato v Birminghamu niso imeli jasne informacije o proračunu in izvajanju. Mesto je dobesedno zapravljalo na slepo brez informacije, koliko denarja je v občinski blagajni.

To je bila pričakovano in povsem napovedljiva težava, saj so člani projektne skupine že aprila 2022, ob vzpostavitvi novega sistema, opozarjali, da še ni primeren za produkcijsko rabo. Celo leta 2019 so v eni izmed predstavitev opozarjali na iste težave, ki niso bile odpravljene do leta 2022. Tudi odbor za revizijo, ki je lani in letos preiskoval debakel, je poročal o zavajanju.

V Birminghamu so poizkušali glavnino krivde zvaliti na Oraclov sistem, a projekt je bil obsojen na propad zaradi neprimernega načrtovanja. Opozoril niso upoštevali, vodenje je bilo pomanjkljivo, sistem so zagnali brez ustreznih testov in v nasprotju s priporočili. Rezultat je bila katastrofa, ki je v bankrot pahnila celotno mesto.

Computer Weekly