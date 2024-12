Objavljeno: 2.12.2024 19:00

XRP po Trumpovi zmagi postal četrta največja kriptovaluta

Žeton XRP, povezan s podjetjem Ripple Labs, je postal četrta največja kriptovaluta na svetu glede na tržno kapitalizacijo.

Ripplov skok se je zgodil po dramatičnem naraščanju vrednosti, ki je sledilo zmagi predsednika Donalda Trumpa na volitvah novembra ter špekulacijam o morebitnem umiku pravnega spora med ameriško Komisijo za vrednostne papirje (SEC) in podjetjem Ripple Labs. Vrednost XRP je v ponedeljek presegla 2,50 ameriškega dolarja in se stabilizirala pri 2,30 dolarja, kar pomeni 21-odstotno rast v 24 urah in skoraj 50-odstotno rast v primerjavi s prejšnjim tednom. Tržna kapitalizacija XRP se je povzpela s 30 milijard na 131 milijard dolarjev, kar je najvišja vrednost od leta 2018. Val XRP je delno spodbudila novica, da bi newyorški regulativni organ lahko odobril lansiranje Ripplovega stabilnega kovanca RLUSD.

Podjetje Ripple Labs je leta 2020 SEC tožil, ker je prodajalo XRP brez registracije vrednostnega papirja. Čeprav je Ripple dosegel pravno zmago lani, je zadeva trenutno na pritožbenem sodišču. Trumpova zmaga in pričakovani odhod predsednika SEC Garyja Genslerja sta sprožila špekulacije, da bi primer lahko bil opuščen. Pričakovati je, da bo nova administracija predsednika Trumpa sprejela bolj naklonjeno stališče do kriptovalut, kar bi lahko pospešilo rast tega sektorja. Ripplov izvršni direktor Brad Garlinghouse je v prejšnjem tednu poudaril potrebo po večji regulativni jasnosti, kar bi spodbudilo inovacije v industriji. Kriptovalutni trg s Trumpovo administracijo pričakuje novo obdobje priložnosti, medtem ko XRP ostaja v središču dogajanja.

XRP je v času pisanja te novice že pri 2,70 ameriškega dolarja.