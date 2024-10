Objavljeno: 7.10.2024 05:00

X še vedno blokiran v Braziliji, ker so globo plačali na napačen račun

Družbeno omrežje X v Braziliji ostaja blokirano, kar je konec avgusta odločilo tamkajšnje vrhovno sodišče. Vmes je Elon Musk že vložil nov zahtevek za umik blokade, kar je sodišče pogojevalo s plačilom globe v višini skoraj petih milijonov evrov. A kot kaže, je podjetje znesek nakazalo na napačen račun.

Zgodba je res komična, a zato nič manj resnična. V začetku oktobra so X-ovi odvetniki zaprosili sodišče za umik blokade, kar so utemeljevali s plačilom globe. Dodali so, da pričakujejo odločitev sodišče brez posvetovanja z državnim tožilcem. Druge zahteve sodišča je namreč X že izpolnil, kar je vključevalo zaprtje nekaterih računov, ki so širili sovraštvo, imenovanje lokalnega zastopnika in plačilo globe.

A sodišče trdi, da globa ni plačana oziroma da jo je X nakazal na napačen račun, kar pa X zanika. Dokler manjkajoči denar ne bo našel poti na pravi račun sodišča, bo blokada ostala.