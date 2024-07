Windows NT 4 deluje na PowerPC Macintoshu

Pravilno ste prebrali in niste padli v časovno luknjo v leto 1996. Windows NT 4 resda že skoraj tri desetletja ni več aktualen, a na internetu je luč sveta ugledal projekt maciNTosh, ki ga omogoča pognati na iMac G3, PowerMac G3 "Blue and White", PowerBook G3 "Lombard" in PowerMac G4 "Yikes".

Lahko se vprašamo, zakaj. A odgovor bo v resnici zgolj, ker je težko in ker je možno. Windows NT 4 je bil svoj čas vrhunski operacijski sistem, katerega naslednike še danes uporablja skoraj vsakdo. Ob izidu je podpiral kopico platform: x86-32 (običajni domači procesorji), DEC Alpha, MIPS in PowerPC.

V praksi Windows NT 4 na Applovih PowerMacih ni tekel. Zahteval je firmware, ki je združljiv s specifikacijami ARC konzorcija ACE, medtem ko je Apple vanje vgradil IEEE-jev Open Firmware. Osemindvajset let pozneje je to možno. Razvijalec Rairii, ki ima na Githubu vzdevek Wack0, je uspel prenesti firmware ARC na več modelov Applovih PowerPC-jev, pri čemer si je pomagal s projektoma OpenBIOS in Coreboot. S podporo gonilnikov za miško, tipkovnico in diske tako na njih sedaj teče Windows NT 4.

Žal danes ni možno kupiti Windows NT 4 niti Applovih PowerPC-jev. A vendarle ostajajo pomemben del zgodovine.