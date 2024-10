Objavljeno: 15.10.2024 07:00

Web Archive štiri dni po napadu spet dosegljiv

Štiri dni po uničujočem kibernetskem napadu je spletni arhiv Internet Archive ponovno začel delovati, a v omejenem načinu. Spletna stran je spet dosegljiva, ne moremo pa nanjo dodajati novih vsebin. Storitev Save Page Now še ne deluje, stran je le v načinu za branje. Upravljavci obljubljajo, da bodo stran v najkrajšem možnem času ponovno vzpostavili, o čemer javno sproti obveščajo.

Spomnimo, da je stran utrpela hekerski napad 9. oktobra letos, ki je med drugim odnesel osebne podatke 31 milijonov uporabnikov. Med njimi so bili elektronski naslovi, uporabniška imena, šifrirana gesla in časovni žigi sprememb. Napad se je zgodil prek knjižnice JavaScript je pojasnil ustanovitelj in vodja spletišča Brewster Kahle.

Kahle je dodal, da lahko ponovno začnemo uporabljati spletišče, a pozval k razumevanju. Lahko se tudi zgodi, da bo stran v prihodnosti zaradi vzdrževanja še nedosegljiva.