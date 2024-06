Objavljeno: 26.6.2024 22:00

Waymovi avtonomni taksiji po Phoenixu še v San Francisco

Alphabetov (Googlov) Waymo, ki v Phoenixu že štiri leta nudi avtonomne taksije, s katerimi smo se že peljali, je svojo storitev razširil na drugo mesto. Odslej se bo lahko kdorkoli peljal s taksijem brez vodnika še v San Franciscu.

Tam sicer Waymo nekaj časa že deluje, a je bil doslej omejen na sorazmerno majhno skupino uporabnikov. Od avgusta 2021 so se z njegovimi taksiji v San Franciscu vozili razvijalci, ki so podpisali pogodbe o nerazkrivanju (NDA). Marca 2022 so to možnost dobili zaposleni, kasneje pa so uvedli še sistem povabil. Te je doslej dobilo okrog 300.000 ljudi.

Sedaj pa je Waymo na voljo vsakomur, ki ima plačilno kartico in prenese aplikacijo. V Phoenixu je to na voljo že od leta 2020. Širitev pomeni, da je Waymo v San Franciscu prevozil dovolj milj, da je prepričan o varnosti delovanja. Tehnologija je očitno dozorela, morda pa v prihodnosti sledijo še druga mesta.

Konkurenca seveda ne spi. Podobne tehnologije testirajo tudi Cruise (GM), Amazon, Tesla in drugi.