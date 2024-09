Objavljeno: 13.9.2024 05:00

Vsak QLED še nima kvantnih pik

Pojavili so se resni očitki, da TCL-jei paneli za Samsungove televizorje QLED v resnici sploh nimajo kvantnih pik, kakor jih oglašuje TCL. To naj bi dokazovala neodvisna preiskava, ki jo je naročil konkurenčni proizvajalec kvantnih točk Hansol Chemical, izvedla pa sta jo laboratorija SGS in Intertek.

V preiskavi so iskali sledi indija in kadmija, brez katerih se kvantnih točk s trenutno tehnologijo ne da izdelati. Ker omenjenih kovin niso našli, so skeptični do navedb o uporabi kvantnih točk. TCL na to odgovarja, da dobivajo filme s kvantnimi točkami od treh proizvajalcev, zato se lahko njihov delež razlikuje, a da v vsakem primeru uporabljajo kadmij. K temu so priložili še rezultate svoje analize, prejšnji pa očitajo uporabo neprimernih metod za merjenje nizkih koncentracij kadmija.

Vse to lahko drži, saj so proizvodne verige zapletene. Kvantnih točk proizvajalci panelov ne kupujejo neposredno od proizvajalcev, temveč so vmes podjetja, ki kvantne točke nanesejo na filme. Vse skupaj se za zdaj zdi zelo akademsko, a v resnici so stave velike. Tehnologija QLED se namreč še ni uveljavila in če kupci izgubijo zaupanje v oznako QLED, da res vsebuje kvantne pike, bo to velik udarec tudi za legitimne izdelke.