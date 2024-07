Objavljeno: 13.7.2024

Velikani vožnje

Se spomnite, kako ste opravljali vozniški izpit in svojega prvega avtomobila? Če časa od tedaj že dolgo ne merite več v letih, ampak desetletjih, veste, da se je vožnja precej spremenila. Spremenili so se cestnoprometni predpisi. Spremenili so se avtomobili. Spremenili ste se tudi vi. To pa ne pomeni, da ne morete biti tudi zdaj samozavestni za volanom in varni vozniki. Vaše izkušnje na cesti, vaši prevoženi kilometri in vaše veščine vzbujajo veliko spoštovanje. Zato ste velikani vožnje.

»Prve varnostne pasove sem kupil v Nemčiji. Leta 1975. « Anton »Zvone« Žličar

Podpiramo velikane vožnje

V Zavarovalnici Triglav se zavedajo pomena izkušenj in skrbi za varnost vseh generacij v prometu, zato so za zavarovance, starejše od 60 let, ustvarili skupnost, s katero se poklanjajo na tisoče prevoženim kilometrom in desetletjem različnih zgodb za volanom.

Za velikane vožnje v sodelovanju z AMZS že četrto leto izvajajo Osvežitvene vožnje za starejše, s katerimi starejšim voznikom po vsej Sloveniji omogočajo obnavljanje znanj in veščin vožnje.

Spoznajte prve velikane vožnje

Vida »Brzinca« Bogataj, 86 let

Velikanka vožnje Vida zase pravi, da je po številki morda sicer v letih, po doživljanju in občutkih pa zagotovo ne. Avto ji že od nekdaj predstavlja več kot zgolj prevozno sredstvo .

»Meni je avto srčni prijatelj, ne samo potreba.« Vida »Brzinca« Bogataj