Objavljeno: 14.8.2024 07:00

Večine podatkov ne uporabimo več kot enkrat

Prav lahko bi se naslov te vesti glasil tudi, da so zabavne fotomontaže (meme), elektronska sporočila vsem prejemnikov (reply-all) in podobna šara resnično škodljivi za podnebje. Raziskava, ki jo je opravil Ian Hodgkinson na Univerzi Loughborough, je pokazala, da podjetja dejansko uporabijo le manjši del shranjenih podatkov. Približno 68 odstotkov podatkov v oblaku nikoli več ne uporabijo.

Zelo podobno razmerje bržkone velja tudi za domače uporabnike. Ne gre za le za klasične arhive, temveč različno elektronsko pošto, nepotrebne slike in drugo navlako, ki se kopiči v oblakih. Ena fotografija ni problematična, a ko gre za tisoče posnetkov milijonov uporabnikov, so vplivi že znatni. Oblak je namreč podatkovni center, ki ga sestavljajo hrupni in potratni strežniki, ki potrebujejo električno energijo.

Ocenjujejo, da razvite države za podatkovne strežnike porabljajo 5-10 odstotkov vse električne energije. Ta delež pa se še povečuje. Ponudniki storitev v oblaku imajo interes, da ljudje shranjujejo čim več, ker lahko ta prostor potem drago zaračunajo. A okolju prijazno to ni, predvsem pa se moramo zavedati, da ima vsaka datoteka okoljski odtis. Ta je resda majhen, a datotek je ogromno.