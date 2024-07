Objavljeno: 12.7.2024 07:00

Večina aplikacij z naročninami skuša zavajati

Večina aplikacij in spletnih strani, ki nudijo naročnine, uporablja manipulativne tehnike, je v raziskavi ugotovila ameriška Zvezna agencija za trgovino (US FTC). Med 642 preiskanimi spletnimi stranmi in aplikacijami jih je 76 odstotkov uporabljalo vsaj en temni vzorec, kar 67 odstotkov pa več.

Temni vzorci (dark pattern) so poimenovanje skupine oblikovalskih odločitev in dizajnov, ki skušajo uporabnike nepošteno pretentati, da ti storijo nekaj, česar ne bi. Posebej priljubljeni so pri aplikacijah, ki nudijo naročnine, in vključujejo tudi tako preproste metode, kot je velik, zelen gumb za nakup naročnine in majhen, siv gumb za odklonitev. Uporaba temnih vzorcev je lahko protizakonita, tako v ZDA kakor v Evropi.

V zadnjem poročilu so analizirali več vrst temnih vzorcev (sneaking, obstruction, nagging, forced action, social proof). Največkrat se pojavi skrivanje, saj je naročnine zelo težko preklicati, ker so gumbi za to skriti, ali pa je pri sklepanju naročnine avtomatično izbrana možnost podaljševanja.

Poročilo