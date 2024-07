Vaio predstavlja prvi pravi prenosni monitor

Vaio je predstavil svoj prvi prenosni monitor, Vaio Vision Plus 14, ki je s težo 325 gramov eden najlažjih na trgu.

Monitor velikosti 14 palcev, z ločljivostjo 1920 x 1200, svetlostjo 400 nitov, 100 % pokritostjo sRGB spektra in USB-C povezavo je skoraj polovico lažji od večine konkurentov. Za nameček je zelo tanek z debelino 12,4 mm na najdebelejšem in 3,9 mm na najtanjšem delu. Doseganje nizke teže omogoča skeletno oblikovanje in zadnja plošča iz ogljikovih vlaken, ki je 33 % lažja od aluminija in znatno lažja od magnezijeve zlitine. Vaio trdi, da Vision Plus 14 prenese padce, upogibe in večletno uporabo. Priloženo mu je tudi stojalo v origami slogu, ki omogoča postavitev zaslona kot drugi vertikalni zaslon nad prenosnikom. Monitor se lahko napaja iz prenosnika z USB-C kablom, ki zagotavlja 10 vatov moči, ali s priključitvijo 65 W ali močnejšega USB-C PD napajalnika, ki lahko hkrati napaja tudi prenosnik.

Vaio Vision Plus 14 je trenutno na voljo le na Japonskem po ceni 54.800 jenov (približno 339 USD).