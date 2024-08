Objavljeno: 9.8.2024 07:00

V Walesu bodo zlato rudarili iz starih računalnikov

Britanci so drugi največji proizvajalci e-odpadkov na svetu, kažejo raziskave, sedaj pa jih bodo začeli še izkoriščati. Kraljeva kovnica je sporočila, da bodo začeli iz odpadne elektronike pridobivati zlato. V Llantrisantu v Walesu so že zgradili ogromen obrat za predelavo, ki bo počel prav to.

Iz tako pridobljenega zlata bo izdelovali tako nakit kot spominske kovance. Elektronski odpadki, ki jih res ni malo, vsebujejo znatne količine zlata. Iz štiri tisoč ton odpadkov, ki jih bodo predelali v valižanski tovarni vsako leto, bodo izločili okrog 450 kilogramov zlata, kar je vredno okrog 30 milijonov dolarjev.

Elektronskih odpadkov ne bo zmanjkalo. V letu 2022 smo globalno zavrgli 62 milijonov ton odpadne elektronike, količina pa raste. Do leta 2030 se bo količina odpadkov povečala za tretjino, zato so začeli iz njih izločati koristne surovine.

V Walesu bodo smeti naprej segreli, nato pa bodo ločili tuljave, kondenzatorje, priključke in tranzistorjev. Te bodo razvrstili in razrezali, nato pa bodo kemično obdelale tiste, ki vsebujejo zlato. Pomemben napredek je tudi uporaba prijaznejših kemikalij, ki delujejo pri sobni temperaturi in se lahko uporabijo večkrat.

BBC