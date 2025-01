V petih sekundah do polne baterije telefona

Na sejmu CES 2025 je pozornost obiskovalcev pritegnila naprava Swippitt, ki omogoča popolno polnjenje telefona v manj kot petih sekundah.

Naprava, ki spominja na škatlo za robčke ali opekač kruha, deluje tako, da uporabnik vstavi telefon v režo, kjer se baterija v trenutku zamenja s popolnoma napolnjeno 3.500 mAh baterijo. Prazna baterija se nato začne polniti za naslednjo uporabo. Swippitt deluje z dvema komponentama: osnovno enoto za polnjenje in ohišjem telefona, ki vključuje odstranljivo baterijo. Naprava podpira vse telefone, ki so združljivi z ohišjem Swippitt. Celoten postopek zamenjave baterije traja zgolj dve sekundi, kar so obiskovalci CES-a opisali kot izjemno preprosto in hitro rešitev. Swippitt ponuja tudi mobilno aplikacijo, ki omogoča spremljanje napolnjenosti baterij, prilagajanje stopnje polnjenja in rezervacijo baterije za preprečevanje zasedenosti.

Naprava je na voljo za prednaročilo po promocijski ceni 350 ameriških dolarjev za osnovno enoto in eno ohišje.