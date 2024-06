Objavljeno: 18.6.2024 09:00

V 55 let stari igri odkril spregledanega hrošča

Ni toliko presenetljivo dejstvo, da ima tudi zelo stara programska oprema svoje hrošče, kot je nenavadno, da jih odkrivajo še danes. V igri Lunar Lander iz leta 1969 je upokojeni programer Martin C. Martin hrošča odkril minuli teden.

Legendarno igro je leta 1969 napisal tedaj 17-letni dijak Jim Storer. Uporabnik z igro, ki je bila razvita v programskem jeziku FOCAL na računalniku PDP-8, komunicira s tekstom. Izšla je le nekaj mesecev po prvem človeškem pristanku na Mesecu, kar je tudi njena vsebina. V igri igralec previdno krmili lunarni modul do pristanka na površini našega satelita. Leta 1974 je izšla tudi grafična verzija igre, leta 1979 pa še verzija za Atari.

Vrnimo se k originalni igri iz leta 1969, za katero je Storer leta 2009 razkril tudi izvorno kodo. In to je Martinu omogočilo, da je še petnajst let pozneje v njej odkril hrošča. Pri analizi več strategij pristankov, kar dobro poznajo igralci Kerbal Space Programa, je odkril zanimivega hrošča. Optimalna strategija iz neznanega razloga ni delovala.

Vzrok se je kmalu prelevil v znanega, ko je v kodi našel manjkajoče deljenje z dve. Majhen hrošč v igri, ki sicer vključuje zelo napredno fiziko in jo je – ne pozabimo – spisal 17-letni dijak.

