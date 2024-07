Ustavile so se banke, letalske družbe in televizije

Na tisoče naprav z operacijskim sistemom Windows je danes doletel zloglasni modri zaslon smrti (BSOD).

Banke, letalske družbe, TV postaje, trgovine in mnoga druga podjetja po vsem svetu danes ne obratujejo. Napačna posodobitev paketa Falcon ponudnika kibernetske varnosti CrowdStrike povzroča izpad prizadetih računalnikov in strežnikov ter jih prisili v zanko neskončnega zagona, zaradi česar je poslovanje onemogočeno.

CrowdStrike je priljubljen med številnimi podjetji po svetu za upravljanje varnosti Windows računalnikov in strežnikov. Avstralske banke, letalske družbe in TV postaje so prve zaznale težave, ko jim je poslušnost odpovedalo na tisoče naprav. Težave se zdaj širijo, saj podjetja v Evropi začenjajo svoj delovni dan. Britanska televizijska postaja Sky News trenutno ne more oddajati svojih jutranjih novic in predvaja sporočilo, v katerem se opravičuje za prekinitev prenosa. Ryanair, ena največjih letalskih družb v Evropi, prav tako poroča o težavi, ki vpliva na odhode letov. Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) navaja, da so vsi leti pri Delta, United in American Airlines prizemljeni zaradi komunikacijske težave. Letališče v Berlinu prav tako opozarja na zamude zaradi tehničnih težav.

CrowdStrike je v uradni izjavi povedal, da so identificirali težavo in razveljavili napačno posodobitev, vendar to ne pomaga napravam, ki so že bile prizadete. Na Redditu stotine IT administratorjev poroča o obsežnih težavah in opisuje korake za obhod, ki vključujejo zagon prizadetih Windows naprav v varnem načinu in brisanje sistemske datoteke v CrowdStrike imeniku. Rešitev žal ni primerna za nekatere strežnike v oblaku ali za prenosne računalnike, ki so nameščeni in uporabljeni na daljavo.

S težavami se sooča tudi Microsoft, ki za motnje pri uporabi svojih aplikacij in storitev Microsoft 365 krivi konfiguracijsko spremembo v delu zalednih obremenitev platforme Azure.