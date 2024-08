Objavljeno: 19.8.2024 05:00

Ustanovitelj strani Megaupload Kim Dotcom bo izročen ZDA

Novozelandsko ministrstvo za pravosodje bo Kima Dotcoma izročilo ZDA, s čimer se bo njegov 12-letni pravni boj neuspešno končal. Izročitev Dotcoma so ZDA zahtevale, ker ga obtožujejo več kaznivih dejanj, povezanih s pranjem denarja, kršenjem avtorskih pravic in prevare, ki so vsa povezana z delovanjem strani Megaupload, kasneje Mega.

Pravosodni minister Paul Goldsmith je potrdil, da je v četrtek podpisal odredbo za izročitev. Dejal je, da je temeljito pretehtal vse argumente in se na koncu odločil, da mora Dotcom na sojenje v ZDA. Dotcom se je na odločitev odzval z besedami, da je Nova Zelandija kolonija ZDA, a da ima pripravljen načrt.

V ZDA ga obtožujejo, da je povzročil vsaj pol milijarde dolarjev škode imetnikom avtorskih pravic, sam pa da je nezakonito zaslužil vsaj 175 milijonov dolarjev. Megaupload je bila ustanovljena leta 2005 in je služila za izmenjavo najrazličnejših datotek med ljudmi, večinoma nezakonitih. Kasneje so oblasti stran in domeno zasegle, zato se je Megaupload spremenila v Mego in zaživela v Novi Zelandiji. Z novo stranjo Dotcom nima nič, zatrjuje. Tudi za staro stran pa zavrača krivdo, saj meni, da upravljavec strani ne more biti odgovoren za to, kar na njej počnejo uporabniki.

Mathias Ortmann in Bram van der Kolk, ki sta sodelovala pri vodenju strani Megaupload, sta bila lani na Novi Zelandiji obsojena na zaporno kazen v dolžini dveh let in pol. Tretji obtoženec Finn Batato je vmes umrl zaradi raka, Andrus Nomm pa je bil na leto dni zapora obsojen v ZDA. Ostal je le še Dotcom.