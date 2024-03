Objavljeno: 8.3.2024 07:00

Umetna inteligenca že ocenjuje izdelke učencev in študentov

Ko se je pojavila generativna umetna inteligenca v obliki ChatGPT, so učenci in študentje hitro ugotovili, da lahko z njeno pomočjo hitreje pišejo eseje, seminarske naloge in ostala pisna dela. Šole so se skušale odzvati s prepovedjo uporabe, kar ni bilo uspešno. Vzniknilo je nekaj orodij za ugotavljanje provenience besedil, a se je hitro pokazalo, da niso zanesljiva, saj dajejo preveč lažno pozitivnih ali negativnih rezultatov.

Lahko pa učitelji uporabijo umetno inteligenco za ocenjevanje pisnih izdelkov. V ZDA so v nekaterih šolah začeli uporabljati orodje Writable, ki uporablja umetno inteligenco za ocenjevanje. Ta pripravi komentar in opazke o delu, nato pa to pregleda učitelj, preden dobi odziv še študent.

Orodje Writable omogoča še več avtomatizacije učiteljevega dela, denimo razvoj kurikula. Čeprav na prvi pogled tovrstna orodja prinašajo precej prednosti in poenostavitev, imajo tudi svoje pasti. Mamljiva so za ubiranje bližnjic, s čimer bi bili učenci prikrajšani za vsebinsko povratno informacijo in personaliziran odziv. Hkrati se odpira tudi vprašanje zasebnosti, če se vsebine za ocenjevanje prenašajo v neki oblak.

A področje je živahno, saj Writable sploh ni edino orodje. Crowdmark, Gradescope in EssayGrader počnejo podobno.