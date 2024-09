Objavljeno: 6.9.2024 05:00

Umetna inteligenca se uči poslušanja hrupa na zabavah – kar lahko koristi na sodišču

Še vedno so področja, kjer umetna inteligenca človeškim možganom še ne more parirati, je filtriranje senzoričnih dražljajev. Značilen primer je pogovor ali poslušanje v hrupni okolici, ko možgani brez večjih težav odfiltrirajo okoliške motnje in analizirajo želene dražljaje. Računalniki in umetna inteligenca se pri tem opravilu še vedno precej mučijo.

Pojavu v angleščini pravijo cocktail party effect in poudarja prav to, torej zmožnost filtriranja govora med hrupno zabavo. Medtem ko klasične računalniške metode temu niso kos, se umetna inteligenca kljub težavam počasi bliža cilju. V ameriškem podjetju Wave Sciences razvijajo modele umetne inteligence, ki so namenjeni prav temu.

Problem je namreč širši od zgolj poslušanja pogovora na zabavi. Precej situacij obstaja, kjer je treba razločiti različne vrste zvokov, denimo odstraniti zvok ventilatorja iz posnetka govora ali pa na sodišču na posnetku ugotoviti, kdo kaj govori. Problem so reševali od leta 2009, po desetletju pa so vložili prvo patentno prijavo.

Nedavno so tehnologijo prvikrat uporabili tudi na sodišču. Analizirali so posnetke prisluhov iz restavracije, sistem Wave Sciences pa je uspel ugotoviti, kdo govori. V nadaljevanju pripravljajo tudi specializirane verzije, ki bodo namenjene posameznim uporabam, denimo v slušnih aparatih, sonarjih, virtualni resničnosti itd.

BBC