Objavljeno: 3.7.2024 05:00

Tudi Švicarji bodo trajno izključili analogni radio

Naslednja v vrsti evropskih držav, ki bo izključila klasični analogni radio (FM), bo Švica. Tamkajšnji javni radio SBC bo prešel na digitalno oddaje po standardu DAB+ že konec decembra, preostali komercialni radii pa bodo morali to storiti najpozneje do konca leta 2026. Digitalni radio ima v Švici že sedaj večinski tržni delež.

Po prvotnih načrtih bi se morali od FM v celoti posloviti konec tega leta, a je potem lani država zadnje frekvence podaljšala do konca leta 2026. S tem so želeli industriji omogočiti dovolj časa, da se prilagodijo na spremembe. V Švici je imel sicer DAB+ že lani 81-odstotni tržni delež, ki še raste.

Zato se vzdrževanje sistema FM ne izplača več, saj je obratovanje oddajnikov drago, svoje pa prispeva tudi njihovo obvezno vzdrževanje. Prek DAB+ je lahko kvaliteta zvoka boljša, v manjši del frekvenčnega spektra lahko stisnejo več programov, prav tako je možno prenašati dodatne informacije, denimo besedilo ali celo slike.

V Sloveniji imamo trenutno tri omrežja DAB+, in sicer multiplekse R1, R2 in R3. Z njimi je pokrita večina poseljene krajine, Na teh omrežjih oddajajo tako nacionalni radio kakor tudi komercialne postaje. Prvi multipleks R1 je polno zaseden, saj gosti 16 programov in pokriva celotno državo. Multipleks R2 je skoraj polno zaseden (deli se na vzhod in zahod) in gosti predvsem regionalne radijske postaje. V Sloveniji bodo oddajniki FM delovali še lep čas.