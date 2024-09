Objavljeno: 26.9.2024 05:00

TikTok Music se ukinja

ByteDance se je odločil, da bo novembra ukinil svojo storitev za pretočno poslušanje glasbe TikTok Music. Storitev je bila sicer na voljo le v nekaterih državah, in sicer v Avstraliji, Braziliji, Indoneziji, Mehiki in Singapurju.

TikTok Music bo prenehal delovati 28. novembra 2024, ko bodo tudi preklicali vse naročnine in vrnili neporabljene deleže. Prenos seznamov skladb in drugih podatkov na konkurenčne storitve bo mogoč do 28. oktobra.

TikTok Music je nastal iz storitve Resso, ki je leta 2019 začela delovati v Indiji in Indoneziji. ByteDance je lani Resso preimenoval v TikTok Music in jo razširil še v druge države. Februarja letos je TikTok dobil funkcijo Add to Music, ki je uporabnikom omogočala dodajanje skladb neposredno v sezname na Apple Music, Amazon Music in Spotify. Tja bodo tudi sedaj izvozili ostanke, preden se TikTok Music poslovi.

Iz ByteDancea so sporočili, da TikTok Music ukinjajo zato, da se lahko posvetijo drugim ciljem in storitvam TikToka, ki so takisto povezani z glasbo. V objave na TikToku je glasbo mogoče dodajati že danes, platforma pa se je razvila v izhodišče za številne neprepoznavne izvajalce, ki si želijo izboljšati vidnost. Povsem drugače pa je z velikimi založbami, s katerimi ima ByteDance precej napet odnos. Universal Music Group je že januarja letos prekinila sodelovanje, ker se niso mogli sporazumeti o tantiemah.