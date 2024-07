The Information: Apple razvija zložljivi iPhone

Po poročanju The Informationa, ki se sklicuje na neimenovane vire iz podjetja, se v Applu pripravljajo na izdajo prvega zložljivega iPhona. Poleg iPhona 16, iPhona 17 in prenovljenega iPhona SE je tema pogovorov z dobavitelji komponent tudi zložljivi iPhone, ki pa ga ne bo pred letom 2026. Vsaj dve leti namreč traja celotni proces od sklenitve pogodb z dobavitelji do končnega izdelka. Ta zdaj nosi delovno ime V68.

A vendarle, zložljivi iPhone – kadarkoli bo pač nared – bo podoben Samsungovemu telefonu Galaxy Z Flip. Glavni problem tega dizajna je pregib na zaslonu, ki z vsakim odprtjem in zaprtjem postane vidnejši. Problem še ni povsem rešen, Apple pa mu je posvetil največ pozornosti. Kolikor poznamo Apple, prepogljivega ali zložljivega telefona ne bo, dokler inženirji ne bodo odpravili vseh lepotnih napak.

Sicer pa v bližnji prihodnosti pričakujemo iPhone 16, iPhone 16 Pro, ne pa tudi iPhone 16 Plus ali iPhone 16 Pro Max.

The Information